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Глава российской администрации Снигиревского района Барбашов: войска Украины в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра

Глава российской администрации Снигиревского района Барбашов: войска Украины в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра

Украинские войска на территории Снигиревки накапливают силы с целью форсирования реки Днепр. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Юрий Барбашов, руководитель российской администрации Снигиревского района.

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