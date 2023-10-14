Зеленский озаботился палестино-израильским конфликтом

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с и.о.премьера Нидерландов Марком Рютте в Одессе в пятницу, 13 октября, заявил, что все субъекты глобальной политики должны приложить усилия для недопущения.
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