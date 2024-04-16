Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Ну вот, очередная ципсошница нарисовалась....The Sun: молниено...
  • Кремлин Православович
    Это ваше субъективное мнение. Вы просто не обладаете информацией.The Sun: молниено...
  • Кремлин Православович
    С велисапедобританией воевать не имеет особого смысла, ибо она утонет уже к середине этого века.The Sun: молниено...

Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Владимир Путин подписал указ о назначении Апти (Апты) Алаудинова заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, курирующего военно-патриотическую работу в ВС РФ.

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