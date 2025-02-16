Расчет БПЛА уничтожил два мостоукладчика боевиков ВСУ в курском приграничье

Министерство обороны РФ В приграничных районах Курской области расчеты БПЛА 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии при помощи FPV-беспилотников с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ боевиков, атаковали и уничтожили два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard-1.