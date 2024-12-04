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Тюменский губернатор Моор сообщил о падении покупательского спроса на жилье из-за высокой ипотечной ставки

Тюменский губернатор Моор сообщил о падении покупательского спроса на жилье из-за высокой ипотечной ставки

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о проблемах в строительной отрасли. После прекращения выдачи льготной ипотеки и увеличения ЦБ ключевой ставки, что привело к удорожанию банковских кредитов, произошло ощутимое падение продаж квартир в новостройках, львиная доля которых в регионе возводится в Тюмени.

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