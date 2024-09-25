Байден: Условием для разморозки активов Рф станет возмещение ущерба Киеву

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден проинформировал о том, что западные державы не станут принимать решение о разморозке активов России до того момента, когда Москва выплатит украинской стороне компенсацию из-за нанесённого в ходе ведения сражений ущерба.
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