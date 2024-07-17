Маральный бизнес. Как столичные предприниматели занялись древним алтайским ремеслом

Оленьи фермы и этнопарки в последнее время повсеместно открываются в России, но большие стада благородных оленей можно найти в северных регионах, в Сибири и на Дальнем Востоке, где содержание рогатых красавцев – традиция, а не экзотика.
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