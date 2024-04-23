Рынок на открытии растет, покупают "РУСАЛ"

Российский рынок открыл торги во вторник, 23 апреля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,2% до 3486,24 пункта, индекс РТС прибавил 0,18% до 1176,32 пункта.
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