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Парламентская газета

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В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения

В ночь на 31 января в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом, передает РИА Новости.

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