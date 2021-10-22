Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта - «Военное обозрение»

Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegКупит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegТурция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Популярные статьи
- «Навального никто не травил... но виновата Певчих!» 7 фейков из ответа Кремля на вопросы ОЗХО - «Антифейк»
- В Петербурге посреди поля обнаружили копии паспортов, протоколы и заявления в полицию - «Инсайдер новостей»
- Киселев заявил, что построенная при украинской власти в Крыму ветряная электростанция давно пришла в негодность. «Вести Крым» не согласны - «Антифейк»
Свежие комментарии