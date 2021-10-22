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Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта - «Военное обозрение»

Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта - «Военное обозрение»

Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegКупит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegТурция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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