Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта - «Военное обозрение»

Купит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegКупит ли Турция истребители Су-35 и Су-57? Мнение эксперта audio/mpegТурция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.