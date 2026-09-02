Электрический Range Rover: долгожданная премьера[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Land Rover наконец-то представила внедорожник Range Rover Electric, который был анонсирован еще в 2021 году вместе с дебютом пятого поколения модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым