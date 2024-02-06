Глава СК России запросил доклад по информации о возможных нарушениях градостроительного законодательства при осуществлении застройки в Саратовской области

В средствах массовой информации сообщается об обращении в Следственный комитет России по вопросу нарушения требований градостроительного законодательства при предоставлении земельных участков и застройке территории микрорайона Саратова многоквартирными домами без учета потребностей населения.
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