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Царьград

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Зоха: ВСУ угрожают дроноводам переводом в штурмовики за невыполненный план

Зоха: ВСУ угрожают дроноводам переводом в штурмовики за невыполненный план

Украинцам за невыполнение суточной нормы по сбросам беспилотников грозит отправка на передовую.Стрелок русской группировки войск «Восток» с позывным Зоха раскрыл детали допроса захваченного оператора беспилотников Вооруженных сил Украины.

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