Сброс воды из Шершней привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске

Сброс воды из Шершневского водохранилища привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске. Как уже сообщал «Новый День», воду решили сбрасывать «для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии