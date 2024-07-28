Сброс воды из Шершней привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске

Сброс воды из Шершневского водохранилища привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске. Как уже сообщал «Новый День», воду решили сбрасывать «для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий».