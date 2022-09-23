Popcaketv

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Мало видела…»: стало известно, за что Елизавета II ненавидела Меган Маркл

«Мало видела…»: стало известно, за что Елизавета II ненавидела Меган Маркл

Елизавета II (Elizabeth II) скончалась в начале этого месяца. Многие сразу после ее смерти стали во всем винить Меган Маркл (Megan Markl), которой даже не позволили приехать в Шотландию вместе с принцем Гарри (Prince Harry) попрощаться с королевой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх