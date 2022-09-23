«Мало видела…»: стало известно, за что Елизавета II ненавидела Меган Маркл

Елизавета II (Elizabeth II) скончалась в начале этого месяца. Многие сразу после ее смерти стали во всем винить Меган Маркл (Megan Markl), которой даже не позволили приехать в Шотландию вместе с принцем Гарри (Prince Harry) попрощаться с королевой.
Елизавета II (Elizabeth II) скончалась в начале этого месяца. Многие сразу после ее смерти стали во всем винить Меган Маркл (Megan Markl), которой даже не позволили приехать в Шотландию вместе с принцем Гарри (Prince Harry) попрощаться с королевой.
Свежие комментарии