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Новости Тамбова

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Студенты ТГТУ создали гимн всероссийской студенческой весны на "Тавриде"

Студенты ТГТУ создали гимн всероссийской студенческой весны на "Тавриде"

Студенты Тамбовского государственного технического университета стали участниками масштабных творческих событий в арт-кластере «Таврида».

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