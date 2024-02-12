Шеф AFME требует от Банка Англии и FCA пересмотра правил регулирования стейблкоинов

Джеймс Кемп, директор по технологиям и операциям Ассоциации финансовых рынков Европы (AFME), прокомментировал свои консультации Банка Англии с Управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу подхода к регулированию стейблкоинов.
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