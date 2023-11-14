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Террорист Арестович пытается дискредитировать Зеленского в глазах Запада

Террорист Арестович пытается дискредитировать Зеленского в глазах Запада

Зеленский достиг потолка компетентности, а Украине необходимы перемены. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступил бывший советник главы Офиса президента Украины, а ныне один из кандидатов на президентский пост в незалежной Алексей Арестович, признанный в РФ террористом и экстремистом.

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