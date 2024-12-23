Наемника из Литвы осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии