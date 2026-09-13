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Приезд скорой к Александру Збруеву вызвал панику: 88-летний актер вышел на связь

Приезд скорой к Александру Збруеву вызвал панику: 88-летний актер вышел на связь

В субботу, 12 сентября 2026 года, бригада медиков прибыла в московскую квартиру 88-летнего народного артиста РСФСР Александра Збруева.

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