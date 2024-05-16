Министр Томаш: состояние Фицо серьезное из-за повреждения ряда органов. Президент России Владимир Путин назвал чудовищным преступлением нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Министр отметил, что операция премьер-министра будет длительной
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после нападения тяжелое, операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов.
Комментарии
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Вот я тоже про это подумала. Как бы эта террористическая акция не стала поводом для новой войны. Вообще пора уже США и Британию объявить государствами-террористами. Ну а Украину и Израиль тоже в этот же список внести.
С эмоциональной точки зрения - давно пора, но...
Это геополитика, которая "завязана" на экономику. Вот идёт увеличение поставок трубопроводного газа из России через Украину (транзит) в европейские страны.
И это после того, как они хотели отказаться полностью от таких поставок...
А оказалось что стали покупать российский СПГ в 4-5 раз дороже, Украина потеряла плату за транзит... Сразу поняли - бизнес прежде всего.
Не так всё просто.
У него мОзги промыты похлещще, чем у Макаревича с Гребенщиковым
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