Министр Томаш: состояние Фицо серьезное из-за повреждения ряда органов. Президент России Владимир Путин назвал чудовищным преступлением нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Вот я тоже про это подумала. Как бы эта террористическая акция не стала поводом для новой войны. Вообще пора уже США и Британию объявить государствами-террористами. Ну а Украину и Израиль тоже в этот же список внести.

Игорь Кузнецов

С эмоциональной точки зрения - давно пора, но... Это геополитика, которая "завязана" на экономику. Вот идёт увеличение поставок трубопроводного газа из России через Украину (транзит) в европейские страны. И это после того, как они хотели отказаться полностью от таких поставок... А оказалось что стали покупать российский СПГ в 4-5 раз дороже, Украина потеряла плату за транзит... Сразу поняли - бизнес прежде всего. Не так всё просто.