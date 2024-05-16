Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир васильев
    "И скоро будут "Стамбульские" №2. Потому что Запад попал в цугцванг. И каждый день увеличивает приобретения России и ...Что принесёт Росс...
  • владимир васильев
    "И скоро будут "Стамбульские" №2. Потому что Запад попал в цугцванг. И каждый день увеличивает приобретения России и ...Что принесёт Росс...
  • Георгий Михалев
    Эта турецкая скотина скоро сдохнет и его сдохнут и Турция вернется на цивилизованный путь развития. До прихода этой с...Дамы и господа! В...

Министр Томаш: состояние Фицо серьезное из-за повреждения ряда органов. Президент России Владимир Путин назвал чудовищным преступлением нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр Томаш: состояние Фицо серьезное из-за повреждения ряда органов. Президент России Владимир Путин назвал чудовищным преступлением нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр отметил, что операция премьер-министра будет длительной Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после нападения тяжелое, операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Пастернак
Вот я тоже про это подумала. Как бы эта террористическая акция не стала поводом для новой войны. Вообще пора уже США и Британию объявить государствами-террористами. Ну а Украину и Израиль тоже в этот же список внести.
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
С эмоциональной точки зрения - давно пора, но... Это геополитика, которая &quot;завязана&quot; на экономику. Вот идёт увеличение поставок трубопроводного газа из России через Украину (транзит) в европейские страны. И это после того, как они хотели отказаться полностью от таких поставок... А оказалось что стали покупать российский СПГ в 4-5 раз дороже, Украина потеряла плату за транзит... Сразу поняли - бизнес прежде всего. Не так всё просто.
Ответить
8 час.
Павел Касьян
У него мОзги промыты похлещще, чем у Макаревича с Гребенщиковым
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх