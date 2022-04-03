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В Челябинской области подростки ограбили мужчину, обратившегося к ним за помощью

В Челябинской области подростки ограбили мужчину, обратившегося к ним за помощью

Теперь 17-летняя девушка может лишиться свободы. Неприятная ситуация произошла в городе Карталы. 47-летний мужчина хотел перевести деньги своему родственнику, но возле банкомата растерялся, два раза автомат выдал ошибку при вводе пин-кода и южноуралец решил больше не рисковать, чтобы карту не заблокировали.

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