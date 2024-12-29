В России появится словарный фонд

В России будет создана Федеральная государственная информационная система «Национальный словарный фонд», направленная на повышение грамотности населения, защиту и развитие русского языка, а также поддержку русскоязычной среды за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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