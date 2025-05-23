Первыми удар противника на себя в начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года приняли западные регионы СССР.
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Первыми удар противника на себя в начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года приняли западные регионы СССР.