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Имущество экс-главы района Якутии на 74 млн передадут государству

Имущество арестованного за взяточничество и злоупотребление полномочиями бывшего главы Анабарского района Якутии Ивана Семенова стоимостью более 74 миллионов рублей передадут государству, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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