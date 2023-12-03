В России собираются снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев

Зоя Копань

Успокаивают нас, что пугаться нечему конечно законопослушному туристу, а вот когда открыта граница настежь, ходи туда, ходи сюда, поменял свои данные и все ты чист! Эту дактилоскопию нужно было делать ещё вчера, афтор пожалел пограничников, о большой нагрузке, а не подумал, кто убивает, насилует, грабит наше уж очень толерантное население! Вот не плохой въезд в Израиль, их проклинают, оскорбляют, но им глубоко начхать, они работают на свою страну!