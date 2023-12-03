Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Успокаивают нас, что пугаться нечему конечно законопослушному туристу, а вот когда открыта граница настежь, ходи туда...В России собирают...
  • Игорь Егоров
    Какая новая тактика, медленное выдавливания бесов, надо валить их беспощадно, сметая все на своем пути, иначе они так...В США заявили о н...
  • Boris Borisov
    Может быть , что- то плохо .НО я категорически против чтобы какое - то чмо мне что - либо запрещало ! Не надо показыв...«Слово пацана» не...

В России собираются снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев

В России собираются снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев

Как следует из законопроекта, представленного министерством внутренних дел, делать это будут прямо на границе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Успокаивают нас, что пугаться нечему конечно законопослушному туристу, а вот когда открыта граница настежь, ходи туда, ходи сюда, поменял свои данные и все ты чист! Эту дактилоскопию нужно было делать ещё вчера, афтор пожалел пограничников, о большой нагрузке, а не подумал, кто убивает, насилует, грабит наше уж очень толерантное  население! Вот не плохой въезд в Израиль, их проклинают, оскорбляют, но им глубоко начхать, они работают на свою страну!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх