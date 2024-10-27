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Бывшая Егора Крида и жена египетского олигарха Ксения Дели ждет второго ребенка: «Мы на финишной прямой»

Бывшая Егора Крида и жена египетского олигарха Ксения Дели ждет второго ребенка: «Мы на финишной прямой»

В семье Ксении Дели и миллиардера Осама Фати Рабах аль-Шарифа в скором времени ожидается пополнение. Модель готовится стать мамой во второй раз.

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