В 1-м квартале Капотни пройдет бесплатный концерт

Центр московского долголетия «Капотня» приглашает всех желающих в пятницу, 17 июля на концертную программу «Ещё раз про любовь» с участием солистов вокального коллектива «Берега» Ольги Третьяковой и Вячеслава Капасина.
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