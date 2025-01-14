Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

AS

Anatoliy Skorohodov

Старая развалина, вот хохол отдаст вложенные в него деньги, тогда и отстроите сгоревший город. Когда это случится? А никогда. Не видать вам денег от клоуна. А народ Украины у вас ничего и не брал. Идиотов ничему не научил Афганистан, Ирак и Вьетнам? Армянину не забудьте дать миллиардов сто!