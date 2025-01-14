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Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

REUTERS/Mike Blake Восстановление пострадавших из-за масштабных пожаров районов Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Старая развалина, вот хохол отдаст вложенные в него деньги, тогда и отстроите сгоревший город. Когда это случится? А никогда. Не видать вам денег от клоуна. А народ Украины у вас ничего и не брал. Идиотов ничему не научил Афганистан, Ирак и Вьетнам? Армянину не забудьте дать миллиардов сто!
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20 час.
лл
лина любимцева
Надолго восстановят?
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20 час.
Eduard
Ненадо восстанавливать,главное Украине быстренько миллиарды отправить,а то шлюхе Елене неначто бриллианты скупать,это впжнее!
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18 час.

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