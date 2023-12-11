Россию пытаются качать по всем фронтам

Сегодня Российская Федерация в зоне СВО исправляет исторические ошибки прошлого. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
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