Астраханцы, придумавшие лучшую форму для женщин-водителей Волгабасов, получили призы

В Астрахани наградили победителей и участников конкурса «Главная на дороге». Конкурс на лучший эскиз форменной одежды для женщин-водителей общественного транспорта был объявлен Национальной транспортной ассоциацией и проходил в восьми регионах присутствия компании.
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