Серьезное нарушение в организме: названа неочевидная причина запаха изо рта

Неочевидная причина плохого запаха изо рта — искривление носовой перегородки. Анатомический дефект влияет на полость носа, дыхательных путей и носоглотки, что и приводит к неприятным симптомам, объяснила Газете.
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