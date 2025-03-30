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Серьезное нарушение в организме: названа неочевидная причина запаха изо рта

Серьезное нарушение в организме: названа неочевидная причина запаха изо рта

Неочевидная причина плохого запаха изо рта — искривление носовой перегородки. Анатомический дефект влияет на полость носа, дыхательных путей и носоглотки, что и приводит к неприятным симптомам, объяснила Газете.

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