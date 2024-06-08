Западные эксперты признали недостаточное вооружение Украины для остановки российских войск

Американское издание The New York Times со ссылкой на экспертов Международного института стратегических исследований в Лондоне и Института внешнеполитических исследований в Филадельфии пишет, что западная военная помощь Украине оказалась неэффективной и не изменила ситуацию в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии