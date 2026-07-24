Главе ведомства будет доложено о ходе расследования обстоятельств хулиганских действий в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому в городе Долгопрудном водитель машины избил во дворе мужчину, который сопровождал девушку-инвалида на коляске и перевозил ее по краю проезжей части.
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