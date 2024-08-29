Председатель ВК НПКСК призвал оказывать эффективную шефскую помощь Сицзану

Лхаса, 28 августа /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал оказывать эффективную шефскую помощь Сицзанскому автономному району /Юго-Западный Китай/ для достижения цели по построению нового модернизированного социалистического Сицзана.
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