МИД России: ликвидация F-16 из Patriot – достойное начало для чудо-оружия Украины

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Уничтожение первого американского истребителя F-16 на Украине из американского же ЗРК Patriot – достойное начало для «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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