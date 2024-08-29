МИД России: ликвидация F-16 из Patriot – достойное начало для чудо-оружия Украины

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Уничтожение первого американского истребителя F-16 на Украине из американского же ЗРК Patriot – достойное начало для «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.