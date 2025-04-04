В ООН предупредили, что новые пошлины США угрожают мировой торговой системе

Мировая торговая система оказалась на грани кризиса из-за введения новых пошлин США, что может негативно сказаться на росте, инвестициях и развитии, предупреждает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 4 апреля в своем заявлении.
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