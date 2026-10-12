«ЮТэйр» сообщила о сбое в работе электронных сервисов из-за неполадок в облачной инфраструктуре

Второй день подряд пассажиры авиакомпании «ЮТэйр» жалуются на неполадки в работе ее сервисов. Если накануне речь шла в основном о личном кабинете и ботах поддержки, то теперь пользователи указывают на более серьёзные сбои: сайт работает с перебоями, невозможно пройти онлайн-регистрацию и оплатить выбранные билеты.
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