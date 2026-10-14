Турецкие политики обвинили Азербайджан в нарушении «исламских ценностей».В Баку резко отреагировали на критику из Турции, прозвучавшую после принятия в Азербайджане новых правил школьной формы, исключающих ношение хиджаба.
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