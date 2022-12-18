За рулём

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Этот редчайший ЗИЛ достался какому-то счастливчику совсем недорого

Этот редчайший ЗИЛ достался какому-то счастливчику совсем недорого

Дело в том, что это последняя модель марки, так и не ставшая по-настоящему серийной. А данный экземпляр и вовсе один из последних собранных на легендарном заводе, в автосборочном корпусе, который к тому моменту уже фактически начали сносить.

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