Ким Чен Ын заявил о риске ядерной войны из-за действий США

Корейский полуостров никогда не сталкивался с настолько большим риском ядерного конфликта. Об этом 21 ноября заявил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки вооруженной техники «Оборонное развитие-2024».