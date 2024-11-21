Ким Чен Ын заявил о риске ядерной войны из-за действий США

Корейский полуостров никогда не сталкивался с настолько большим риском ядерного конфликта. Об этом 21 ноября заявил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки вооруженной техники «Оборонное развитие-2024».
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