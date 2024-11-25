Алекис Пулен напомнил фон дер Ляйен ее слова о чипах от стиральных машин в российской военной технике

Французский журналист, сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен опубликовал в своём телеграм-канале видео 2022 года, в котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет об использовании чипов из бытовой техники в российской военной промышленности.
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