Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

32 подписчика

Свежие комментарии

  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«Приютила, обогрела…»: хороший знакомый Ксении Бородиной разоблачил её отношения с Сердюковым

«Приютила, обогрела…»: хороший знакомый Ксении Бородиной разоблачил её отношения с Сердюковым

Вот уже больше трех месяцев Ксения Бородина счастлива в отношениях с новым избранником. Несмотря на то, что после развода с бывшим супругом, телеведущая пообещала на публику не окунаться в новую любовь, как в омут с головой, девушка регулярно выкладывает в сеть романтические фото и всюду ходит под руку с Сердюковым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх