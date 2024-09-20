«Приютила, обогрела…»: хороший знакомый Ксении Бородиной разоблачил её отношения с Сердюковым

Вот уже больше трех месяцев Ксения Бородина счастлива в отношениях с новым избранником. Несмотря на то, что после развода с бывшим супругом, телеведущая пообещала на публику не окунаться в новую любовь, как в омут с головой, девушка регулярно выкладывает в сеть романтические фото и всюду ходит под руку с Сердюковым.