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ВСУ выпустили по ДНР 77 снарядов

ВСУ выпустили по ДНР 77 снарядов

За минувшие сутки военнослужащие украинской армии семь раз открывали огонь по территории ДНР, есть повреждения, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

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