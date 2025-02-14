На Фукусиме начался демонтаж резервуаров очищенной воды

На АЭС в Фукусиме начался демонтаж резервуаров очищенной воды. Компания TEPCO, оператор японской атомной электростанции, пострадавшей от разрушительного цунами в 2011 году, объявила о начале работ в пятницу, 14 февраля.
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