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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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27 июля пройдет третий этап Российской серии гонок на выносливость (REC) на автодроме Игора Драйв

27 июля пройдет третий этап Российской серии гонок на выносливость (REC) на автодроме Игора Драйв

Третий  этап сезона 2024 пройдёт в рамках грандиозного фестиваля скорости и музыки Garage Fest. Эта гонка станет центральной не только по положению в календаре, знаменовав собой экватор чемпионата, но и по своему историческому значению для национального автоспорта: на старте четырёхчасового марафона ожидается около сорока пяти экипажей.

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