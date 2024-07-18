27 июля пройдет третий этап Российской серии гонок на выносливость (REC) на автодроме Игора Драйв

Третий этап сезона 2024 пройдёт в рамках грандиозного фестиваля скорости и музыки Garage Fest. Эта гонка станет центральной не только по положению в календаре, знаменовав собой экватор чемпионата, но и по своему историческому значению для национального автоспорта: на старте четырёхчасового марафона ожидается около сорока пяти экипажей.