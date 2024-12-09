ВСУ насильно мобилизовали экс-заключённого, закрывшего человека в багажнике

Украинец Вячеслав Рябина, сдавшийся в плен в декабре текущего года, рассказал, что в 2022 году отбывал наказание за незаконное лишение свободы, он уточнил, что был осуждён за то, что закрыл человека в багажнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии