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Командир бригады Воин: ВСУ прикрываются мирным населением в Запорожье

Командир бригады Воин: ВСУ прикрываются мирным населением в Запорожье

Командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным «Воин» сообщил РИА Новости о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении активно прикрываются мирным населением.

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