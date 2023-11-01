Командир бригады Воин: ВСУ прикрываются мирным населением в Запорожье

Командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным «Воин» сообщил РИА Новости о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении активно прикрываются мирным населением.
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