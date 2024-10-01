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Дом-музей Севастопольского подполья приглашает на бесплатную экскурсию с исторической постановкой

Дом-музей Севастопольского подполья приглашает на бесплатную экскурсию с исторической постановкой

4 октября Дом-музей Севастопольского подполья отметит 57 лет со дня своего основания. Для гостей готовят бесплатную экскурсию с театральным прологом: они узнают, как жили севастопольцы в годы фашистской оккупации и как сражались с врагом.

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