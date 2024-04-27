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Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

Автор: Юрий Баранчик Пока широкие слои экспертной общественности обсуждают последние горячие внутренние новости, связанные с арестом «неприкасаемой» фигуры заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а также чуть менее прикасаемой фигуры бывшего зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой по обвинению в получении взятки, но уже в кратно большей сумме 150 млн рублей, «смешные» суммы по сравнению с заработком некоторых «полковников», а также вполне позитивные вести с полей СВО, связанные с возможным прорывом фронта ВСУ, что хотелось бы сказать.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Пора за двадцать лет тотального воровства, кумовства и покрывательства всех усадить на нары по максимуму, с полной конфискацией наворованного- хватит денег на решение многих социальных проблем, потому , что эти твари загребали миллионы, все им мало им было.
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1 час.
Андрей Павлов
Жизнь страны определит не СВО, а действия Путина после инаугурации. Если он за народ, должны начаться чистки, причем не среднего звена, губернаторов там, и т.п., а людей, принимающих РЕШЕНИЯ. Надо разгонять нынешнюю думу, это сборище лоббистов (по конституции он имеет на это право), и объявлять новые выборы, причем без партийных списков, этого рассадника непонятных личностей, которых никто не знает. Тогда и СВО пойдет быстрее и бескровнее, потому что в конце концов ударят по ключевым элементам транспортной инфраструктуры - мостам и туннелям - и подвоз вооружения существенно сократится. И с мигрантами разберутся, потому что уберут верхних лоббистов, ключевых элементов их завоза. Если этого не будет, все останется &quot;как при бабушке&quot;, какую бы чистку среднего звена не проводили.
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1 час.
МС
Михаил Семенов
А раньше что это не видно было, этих Ивановых сотни тысяч по России, так же покровителей мигрантов тоже сотни, но никаких уголовных дел,единицы расследуют,по мигрантам вообще не одного уголовного дела,так что не надо обольщаться.
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42 мин.

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