Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

Пора за двадцать лет тотального воровства, кумовства и покрывательства всех усадить на нары по максимуму, с полной конфискацией наворованного- хватит денег на решение многих социальных проблем, потому , что эти твари загребали миллионы, все им мало им было.

Андрей Павлов

Жизнь страны определит не СВО, а действия Путина после инаугурации. Если он за народ, должны начаться чистки, причем не среднего звена, губернаторов там, и т.п., а людей, принимающих РЕШЕНИЯ. Надо разгонять нынешнюю думу, это сборище лоббистов (по конституции он имеет на это право), и объявлять новые выборы, причем без партийных списков, этого рассадника непонятных личностей, которых никто не знает. Тогда и СВО пойдет быстрее и бескровнее, потому что в конце концов ударят по ключевым элементам транспортной инфраструктуры - мостам и туннелям - и подвоз вооружения существенно сократится. И с мигрантами разберутся, потому что уберут верхних лоббистов, ключевых элементов их завоза. Если этого не будет, все останется "как при бабушке", какую бы чистку среднего звена не проводили.